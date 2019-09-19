Медведев заверил, что бюджет РФ в ближайшие три года останется профицитным

Москва, 19 сентября. Бюджет Российской Федерации в течение ближайших трех лет останется профицитным. Об этом заявил в четверг глава Кабмина России Дмитрий Медведев во время заседания правительства.

По словам председателя правительства, российский бюджет на следующие три года будет не просто сбалансированным.

«Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет», — заверил Медведев.

Ранее глава Кабмина РФ сообщил, что правительство работает над новым прогнозом социально-экономического развития страны. По словам премьер-министра, новый прогноз предполагает два сценария.

«Один — оптимальный, второй — более сложный», — рассказал он в эфире телеканала Россия-24.

Премьер обратил внимание на то, что оптимальный сценарий развития представляет из себя пошаговый выход на необходимые темпы роста. По его словам, даже при условии, что в 2020 году отечественная экономика вырастет на 2%, дальнейший рост зависит от конкретных действий. При этом он указал, что на развитие экономической отрасли также влияет и ситуация в мировой экономике.