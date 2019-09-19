Кличко потребовал распустить Киевсовет

Киев, 19 сентября. Мэр Киева Виталий Кличко намерен направить обращение в Раду с требованием распустить Киевский городской совет и назначить досрочные местные выборы в украинской столице. С таким заявлением киевский градоначальник выступил в четверг с трибуны Киевсовета. Трансляция велась на официальном сайте Киевсовета.

На пленарном заседании девятой сессии Киевского городского совета собралось менее 61 депутатов, что является недостаточным для его проведения.

«Сегодня мы видим, что кворума нет, то есть работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь к парламенту, вот обращение относительно роспуска Киевсовета восьмого созыва и назначения досрочных выборов в Киеве», — сказал Кличко.

Бывший боксер занимает пост киевского градоначальника с 5 июня 2014 года, а руководит городской администрацией с 25 июня 2014 года, напомнила «Газета.ру».

Ранее спикер украинского парламента Алексей Гончарук заявил, что кабинет министров обратился в офис президента Украины Владимира Зеленского с предложением об отставке Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сам Кличко заявил, что хочет баллотироваться на пост мэра украинской столицы на следующих выборах. Он объяснил свое желание тем, что «еще много нужно сделать». При этом киевляне неоднократно критиковали его за неэффективное управление.