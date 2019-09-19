Боевики «ан-Нусры» атаковали мирных жителей, пытавшихся добраться до Абу-Духура

Дамаск, 19 сентября. Террористические организации не позволяют гражданским лицам добраться до гуманитарного коридора Абу-Духур, расположенного в восточной части Идлиба уже второй день подряд. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Боевики запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 открыли огонь по автомобилям мирных жителей, которые пытались проехать к перекрестку. В итоге люди не смогли пересечь контрольно-пропускные пункты возле Серакиба, впоследствии джихадисты пригрозили, что убьют их при следующей попытке добраться до гумкоридора.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сирийское правительство согласилось открыть гуманитарный коридор в Абу-Духуре, чтобы гражданские лица, желающие покинуть районы, контролируемые террористическими группами, могли безопасно добраться до нового места жительства. Сирийское правительство в сотрудничестве с российской военной полицией и центром примирения на базе Хмеймим несколько раз открывало контрольно-пропускной пункт Абу-Духур за последние месяцы, и тысячи людей смогли пройти через него через безопасные районы.

Напомним, что между Россией и Турцией происходят постоянные контакты, поскольку они являются гарантами соглашения о перемирии в Сирии. Все надеются на то, странам удастся оказать давление на террористов, которые мешают простым людям покинуть свои территории.

Сирийские органы власти уже подготовили автобусы для перевозки людей. Они активно прибывают к пункту пересечения, чтобы принять всех людей, а потом доставить их районам или во временные приюты. Все пострадавшие будут отправлены в медицинские пункты для получения первой помощи. Кроме того, всем сирийцам подарят продукты и воду на первое время.

1 Организация запрещена на территории РФ.