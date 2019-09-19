Рогозин объяснил, почему США покупают у РФ ракетные двигатели, несмотря на санкции

Москва, 19 сентября. США продолжают покупать у России ракетные двигатели РД-180 и РД-181, несмотря на санкции. Об этом в четверг заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, интерес американцев к российским двигателям не случаен. Отечественные силовые установки стоят намного дешевле американских аналогов, не уступая им в качестве. О чем свидетельствует отсутствие аварий за всю историю эксплуатации.

«Вопрос многоразового использования ступеней ракеты космического назначения имеет не столько технический, сколько экономический смысл. Почему американцы возвращают ступени? Потому что их двигатели по сравнению с российскими стоят намного дороже», — объяснил Рогозин РИА Новости.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что продажа ракетных двигателей в США выгодна обеим сторонам, и Москва готова сохранить это партнерство, если Вашингтон в нем по-прежнему заинтересован.

Ранее сообщалось, что США намерены отказаться от дополнительных закупок российских ракетных двигателей после 2022 финансового года. А в прошлом году Вашингтон отказался от использования космических кораблей «Союз» для доставки экипажа на МКС.

Таким образом Соединенные Штаты хотят положить конец своей зависимости от российской техники в космической сфере. Предполагается, что теперь доставлять на орбиту космонавтов и грузы будут американские корабли, запускаемые американскими ракетами. В настоящее время компания Space X тестирует новую технологию возвращаемой многоразовой ракеты, которая позволит сэкономить на производстве и сократить число космического мусора.