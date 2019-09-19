Ученые рассказали об опасности зубных имплантатов

Москва, 19 сентября. Зубные имплантаты могут быть причиной появления опасной инфекции – периимплантита, к такому выводу пришли ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера.

Ученые считают, что следы посторонних неорганических веществ на поверхности новых стерильных зубных имплантатов могут стать причиной появления инфекции. При периимплантите воспаляются мягкие ткани ротовой полости, разрушаются костные ткани, возникают отеки десен, кровотечения и гноетечения.

Излечить инфекцию можно с помощью лазерной терапии, при которой очищается поверхность имплантата от инородных веществ. Чистота поверхности имплантата зависит от производителя, пишет «Царьград». Ученые считают, что эффективно очистить поверхность нового имплантата от посторонних веществ можно с помощью лазера, сообщает телеканал «360».

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