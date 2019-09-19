МВД ЛНР назвало терактом попытку подрыва моста в Луганске

Луганск, 19 сентября. Глава министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Корнет назвал террористическим актом попытку подрыва моста в Луганске.

«Террористический акт был проведен на пересечении улиц Лутугинская и Вторая строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — сказал луганский министр на собрании оперативного штаба.

По его словам, теракт был проведен путем подрыва трех опор моста. Корнет уточнил, что в результате взрыва были частично разрушены бетонные конструкции.

Ранее стало известно, что мощный взрыв прогремел в районе улицы Лутугинской в Луганске. О пострадавших и погибших не сообщалось, отметил телеканал «360».