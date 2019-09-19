Мэр Пальмиры заявил, что помощь ЕС в восстановлении города не идет дальше обещаний

Пальмира, 19 сентября. Страны Евросоюза постоянно говорят о необходимости выделить денежные средства на восстановление памятников сирийской Пальмиры, которые были разрушены террористами, однако реальных шагов в этом направлении предпринято так и не было. Соответствующее заявление сделал мэр города Тадмор Хани Дайес.

Сирийский градоначальник напомнил, что представители европейских стран постоянно говорят о необходимости как можно скорее восстановить Пальмиру.

«Они обещают помочь выделением финансовой помощи и говорят, что пришлют специалистов. Однако дальше разговоров дело не движется», — подчеркнул Тадмор Хани Дайес.

Отметим, что Пальмира расположена в непосредственной близости от комплекса памятников античности, известных по всему миру. Руины сирийского города внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе гражданской войны в Сирии террористы из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) два раза захватывали Пальмиру — с мая 2015 года по март 2016 и с декабря 2016 по март 2017 года. Боевики убили 81-летнего Халеда аль-Асада, который был одним из самых главных исследователей города. Кроме того, террористы разграбили музей, украли исторические ценности, чтобы продать их на черном рынке, и разрушили многие древние памятники.

Весной 2017 года Пальмира была освобождена. Значительную роль в этой операции сыграла российская авиация. Кроме того, саперы из РФ принимали участие в разминировании города, пишет НСН.

Ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что петербургские специалисты готовы поучаствовать в воссоздании музея древней Пальмиры. Соответствующее соглашение может быть подписано в ноябре текущего года. По словам Пиотровского, на реконструкцию музея потребуется не менее двух лет с момента начала работ.

1 Организация запрещена на территории РФ.