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Полиция Бурятии задержала шедшего пешком в Москву «шамана»

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Полиция Бурятии задержала шедшего пешком в Москву «шамана»

Улан-Удэ, 19 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии задержали жителя Якутии, находившегося в розыске за совершение преступления. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства внутренних дел по региону.

По данным ведомства, в четверг на 202-м километре федеральной автодороги М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения. Отмечается, что задержанный житель Якутии находится в розыске за совершение преступления на территории республики.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о так называемом «шамане» Александре Г., «которой собирался добраться пешком до российской столицы».

Уточняется, что задержанного злоумышленника самолетом доставят из Улан-Удэ в Якутск для проведения всех необходимых следственных действий и процедур.

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Источник: МВД по Республике Бурятия
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