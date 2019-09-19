Полиция Бурятии задержала шедшего пешком в Москву «шамана»

Улан-Удэ, 19 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии задержали жителя Якутии, находившегося в розыске за совершение преступления. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства внутренних дел по региону.

По данным ведомства, в четверг на 202-м километре федеральной автодороги М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения. Отмечается, что задержанный житель Якутии находится в розыске за совершение преступления на территории республики.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о так называемом «шамане» Александре Г., «которой собирался добраться пешком до российской столицы».

Уточняется, что задержанного злоумышленника самолетом доставят из Улан-Удэ в Якутск для проведения всех необходимых следственных действий и процедур.