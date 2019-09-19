Известная гадалка назвала причину тяжелого недуга Заворотнюк

Москва, 19 сентября. Будущее российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой по неофициальной информации диагностировали последнюю стадия рака головного мозга, зависит от врачей и правильного подбора медикаментов. Известная гадалка и ясновидящая Галина Янко назвала причину тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Она подчеркнула, что сейчас «вопрос не в наших молитвах и в ее жизнелюбии». По словам Янко, организм Заворотнюк «не воспринимает некоторые методы лечения, что усугубляет процесс выздоровления».

«Конечно, это не 100 процентное излечение, но вероятность выхода именно из данной ситуапции с успехом на 65%», — заявила гадалка.

По ее словам, проблемы со здоровьем у актрисы — это следствие порчи. Это Галина Янко увидела по картам.

«Методы воздействия на человека показаны картой смерти. Это говорит о том, что человек специально делал ей порчу, чтобы довести ее до могильной плиты», — объяснила ясновидящая, отметив, что указать на конкретное лицо, которое наложило порчу, очень сложно.

Галина Янко заметила, что, скорее всего, человек ей знаком, с ним у Заворотнюк «шла тихая война на протяжении какого-то времени».

«Да мысли ее сейчас, несмотря на состояние, полностью идут к тому, чтобы все же постараться задержаться на этой земле как можно больше. Именно из этого кризиса она выйдет, но позже ее состояние ухудшится снова», — призналась гадалка.

По неофициальной информации, у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у Заворотнюк действительно страшное онкологическое заболевание.

По словам пиар-директора актрисы, она пришла в себя и ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сейчас Заворотнюк дышит самостоятельно. Ранее сообщалось, что Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии: медики пытались удалить злокачественную опухоль мозга.