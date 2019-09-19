Неизвестные заминировали здание районного суда в Одессе

Одесса, 19 сентября. Сотрудники полиции проверяют сообщение о минировании районного суда в Одессе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

По данным украинского ведомства, в полицию в 09.40 (время совпадает с московским) поступило сообщение о том, что здание Суворовского районного суда заминировано.

На место прибыли экстренные службы, в том числе сотрудники правоохранительных органов, саперы, кинологи и спасатели.

Напомним, с 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает тюремное заключение сроком до шести лет, а при повторном нарушении — до восьми лет.