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Неизвестные заминировали здание районного суда в Одессе

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Неизвестные заминировали здание районного суда в Одессе

Одесса, 19 сентября. Сотрудники полиции проверяют сообщение о минировании районного суда в Одессе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

По данным украинского ведомства, в полицию в 09.40 (время совпадает с московским) поступило сообщение о том, что здание Суворовского районного суда заминировано.

На место прибыли экстренные службы, в том числе сотрудники правоохранительных органов, саперы, кинологи и спасатели.

Напомним, с 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает тюремное заключение сроком до шести лет, а при повторном нарушении — до восьми лет.

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