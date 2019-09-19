Эксперт назвал письмо священников в поддержку участников незаконных митингов ударом по РПЦ

Отдельные священники Русской православной церкви (РПЦ) через частный либеральный ресурс «Правмир» выступили в защиту участников незаконного митинга в Москве. Они заявляют о необходимости пересмотреть судебные решения о тюремных сроках для них.

16 сентября Тверской суд отправил на 3,5 года в колонию общего режима участника незаконного митинга в центре Москвы Павла Устинова, который применил силу в отношении сотрудника Росгвардии.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин попытался задержать Устинова, нарушавшего общественный порядок и ставшего активным участником массовых беспорядков. Отмечается, что при сопротивлении Устинов вывихнул плечо Лягину. Свою вину участник незаконного митинга не признал.

В этой истории примечательно другое. Это обращение было сделано на фоне того, что синод РПЦ 14 сентября принял в юрисдикцию Московского патриархата главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето) по его просьбе. Также были приняты все клирики и приходы, которые желают последовать за ним. Это стало историческим событием для православных россиян. Было преодолено почти вековое разделение Русской церкви в результате революции и гражданской войны.

Как отметил политолог и публицист Юрий Голубь, нужно исходить из того, что организаторы незаконных митингов в Москве изначально имели целью не донести свою точку зрения о выборном процессе, а спровоцировать государство на жесткие действия. Не удивительно, что российские и зарубежные либеральные круги постараются выжать из так называемого «московского дела» максимальный политический эффект.

«Без сомнения, соединение Архиепископии и Московского патриархата — важнейшее событие для всего христианского сообщества, политическим и культурным результатом которого должно стать возрастание идейного влияния России в Европе», — пояснил эксперт.

Политолог напомнил, что первая попытка вхождения этих приходов в Русскую православную церковь была предпринята в 1945 году на волне освобождения Европы от фашизма и сталинского церковного ренессанса. Но в 1946 году, когда США и Великобритания вовлекли Европу в холодную войну, а инициатор объединения митрополит Евлогий умер, приходы вернулись в состав Константинопольского патриархата.

«Ничто не ново под луной — основываясь на этом опыте, либеральные политические и церковные круги вновь пытаются пересмотреть уже принятое решение. Очевидно, что именно этой цели служит и упомянутое открытое письмо. В случае если священноначалие примет какие-либо — пусть самые мягкие — меры в отношении подписантов, РПЦ сразу же будет обвинена в обслуживании «репрессивной машины». Авторы письма, на словах призывающие к христианскому милосердию, на деле участвуют в политической игре. И ставка в этой игре — отнюдь не судьбы фигурантов уголовных дел, эти люди гораздо выгоднее в качестве «узников совести» — а будущее европейского православия и европейской культурной традиции в целом», — заключил Юрий Голубь.

Ранее президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя силовой прием, который использовал Устинов против сотрудника Росгвардии, выразил уверенность, что сопротивление сотруднику полиции является незаконным. По его мнению, Устинов проявил откровенную агрессию.

Соратница скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь пыталась принудить главу ЦИК Эллу Памфилову участвовать в несогласованном митинге у стен мэрии Москвы, что легализовало бы незаконную акцию и оказало бы еще большее давление на избирательный процесс в столице. Однако глава ЦИК твердо отказалась и назвала это провокацией, которая не имеет смысла. Очевидно, таким образом Соболь пыталась отвлечь внимание от «мертвых душ» и массовой рисовки подписей избирателей в ее подписных листах.