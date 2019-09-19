Президент Эстонии Керсти Кальюлайд констатировала, что страны Европы устали от Украины. Об этом глава государства заявила в интервью «Европейской правде».

«И причина усталости — в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — сказала Кальюлайд.

Она добавила, что многие европейские страны будут и дальше руководствоваться собственными интересами, сотрудничая с Москвой, невзирая на желания Киева. Это сотрудничество будет продолжаться даже в том случае, если коррупция на Украине будет искоренена.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление эстонского президента. По словам сенатора от Республики Крым, оно вполне закономерно и логично.

«Я бы отметил, что правильнее было бы сказать, что Европа не устала от Украины, просто в ЕС разобрались, что происходит в данной стране и, соответственно, Европа ведет себя довольно индифферентно с точки зрения поддержки Украины. Это чувствуют все, в том числе ощущают и на Украине. Чувствуют это и те, кто традиционно выступают союзниками Украины: это Эстония, прибалтийские страны, Польша. Они разобрались, что там происходит, отсюда и появилась усталость», — подытожил Сергей Цеков.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик отказались признавать незаконную смену власти и объявили о своей независимости. После этого Киев ввел режим так называемой АТО, фактически развязав гражданскую войну. По официальным оценкам Организации Объединенных Наций, вооруженный конфликт унес жизни как минимум 13 тысяч человек.

Также украинские власти неоднократно декларировали намерения провести в стране реформы, чтобы уничтожить коррупцию и повысить уровень жизни населения. Однако все вышло наоборот — люди стали жить беднее, тарифы на продукты питания и коммунальные услуги выросли, а уровень коррупции вырос в несколько раз.