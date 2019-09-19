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Лысый кот с тюремными татуировками пропал на Урале

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Лысый кот с тюремными татуировками пропал на Урале

Екатеринбург, 19 сентября. Лысый кот породы сфинкс с татуировками пропал в поселке Первомайский в Екатеринбурге. О пропаже кота сообщил в Instagram его хозяин — блогер Kara Fight.

Питомца по имени Беся можно узнать по тюремным татуировкам на лысой коже — колоде карт и игральным костям на груди и звездам на плечах. По словам хозяина Беси, кот пропал два дня назад: выпрыгнул из окна и растворился в темноте и высокой траве. Блогер рассказал, что уже пытался искать питомца сам, звал его по имени, а на следующий день к поискам пропавшего животного присоединились и друзья блогера. Однако поиски не принесли результатов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#karafight _bes

Публикация от KaraFight_Be$ (@karafight_bes)

Хозяин беспокоится из-за пропажи питомца, ведь для такой породы уральский холод – настоящее испытание, пишет «Газета Кемерова». По словам блогера, питомец мерзнет дома, а холод на улице сравним для него со смертью. Он добавил, что остается последняя надежда, что кота приютили добрые люди, сообщает телеканал «360».

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