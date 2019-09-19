Роналду расплакался после видео с его отцом-алкоголиком

Москва, 19 сентября. Популярный футболист, нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не сдержал слез в разговоре о смерти отца, страдавшего от алкогольной зависимости.

В одной из последних интервью профессиональный спортсмен поделился воспоминаниями об отце Жозе Динише Авейру, который скончался в сентябре 2005 года. Футболисту показали видео с его отцом, которое он раньше никогда не видел.

«Я никогда раньше не смотрел это видео... Никогда... Нужно показать эти кадры всей семье, — заявил в программе Good Morning Britain звезда футбола, не скрывая эмоций. — Я не знал своего отца на сто процентов. Он был алкоголиком. У нас никогда не возникало разговоров по душам. Все очень сложно».

Роналду с сожалением отметил, что отец не увидел, что футболист «добился таких высот, стал первым».

«Он не видел, как я получаю премии, как высоко я забрался. Мать, братья, даже старший сын, все они видели, чего я достиг, а отец — нет», — добавил 34-летний спортсмен.

По данным СМИ, отношения с Роналду у Жозе Диниша Авейру были напряженными. Отмечается, что отец футболиста избивал жену, при этому детей не трогал. Мать обладателя «Золотого мяча» признавалась, что супруг почти каждый день был пьян, но «никогда не обращался плохо с детьми, его жертвой была я».