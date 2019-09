Тридцать человек погибли в результате авиаудара в Афганистане

Кабул, 19 сентября. Тридцать человек погибли, 45 получили травмы и ранения в результате авиационного удара в провинции Нангархар. Об этом сообщает в четверг телевизионный канал Tolo News со ссылкой на провинциальный совет.

Provincial council: Airstrike on Wednesday night killed 30 people and wounded 45 in Khoghyani district of #Nangarhar as they harvested peanuts. Local govt officials confirmed the attack, but so far will only confirm 9 killed, who have been brought to hospital. pic.twitter.com/67ZPRyzyoD