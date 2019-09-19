Алибасов призвал не лезть к семье Заворотнюк и не читать новости о ней, если не нравится

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, состояние здоровья которого широко обсуждалось в СМИ в начале лета, призвал журналистов оставить в покое семью актрисы Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак мозга.

В начале июня этого года Бари Алибасов перепутал апельсиновый сок со средством для прочистки труб «Крот» и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами гортани, пищевода и желудка. За состоянием здоровья продюсера следила вся страна. Масла в огонь подливали телевизионщики, которые в многочисленных ток-шоу пытались доказать, что отравление было подстроено ради пиара.

История с Анастасией Заворотнюк, у которой, как сообщают СМИ, диагностирована глиобластома и которая находится в критическом состоянии в одной из частных столичных клиник, отличается от инцидента с Алибасовым. По словам продюсера, он осознанно сделал свое отравление достоянием общественности, а актриса и ее родные не хотят, чтобы посторонние лезли в их частную жизнь.

«Я с большим наслаждением и профессиональным удовольствием работал с Анастасией. В свое время мы с ней запускали на телеканале М1 утреннюю еженедельную программу. Я Анастасию очень хорошо знаю. Она удивительный человек!.. А если бы у вас, не дай бог, случилась какая-то проблема с организмом, вы бы хотели, чтобы на это обратили внимание все россияне. Скорее всего, нет. Это очевидный ответ. Есть такие состояния, когда человек хочет находиться только с самыми близкими людьми, быть с ними, а не со всей страной», — сказал Бари Алибасов Федеральному агентству новостей.

Происходящую вокруг Заворотнюк истерию Алибасов назвал проявлением советской психологии.

«Это все наша советская психология, когда всей страной строят ГЭС, рожают ребенка, лечатся от рака или от СПИДа. Но каждый из нас индивидуален. И у каждого свое отношение к личной жизни. Если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть. В Европе и Америке это карается законом, между прочим», — заметил продюсер группы «На-на».

Прокомментировал он и критику депутата Госдумы Василия Власова в адрес российского телевидения.

«То про Бари Алибасова целыми днями говорили, теперь про Заворотнюк каждый день какая-та передача выходит», — говорил парламентарий в ходе недавнего пленарного заседания Госдумы, призывая всерьез задуматься о качестве отечественных телепрограмм.

По мнению Алибасова, представители власти не должны регулировать СМИ.