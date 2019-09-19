Треть бюджета Украины в 2020 году пойдет на погашение госдолга

Киев, 19 сентября. Треть бюджета Украины в 2020 году будет направлена на погашение государственного долга. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Проект госбюджета на следующий год предполагает, что платежи по погашению госдолга Украины составят 292,9 млрд гривен или $11,8 млрд. На форуме аграриев, который транслировался на телеканале «Наш», Гончарук отметил, что «на следующий и последующий годы на нашу долю выпадает необходимость отдать наибольшую часть долгов».

«Например, в следующем году каждая третья гривна пойдет на погашение долгов», — подчеркнул Гончарук.

Ранее в министерстве финансов Украины заявили, что государственный долг Украины вырос на $2,04 млрд по сравнению с предыдущим месяцем — до $82,4 млрд. По словам главы кабинета министров Дмитрия Дубилета, украинское правительство планирует сформировать агентство по управлению государственным долгом. Окончательное решение остается за Верховной радой Украины.

В конце мая сообщалось, что долг Украины за апрель текущего года увеличился на $1,03 млрд (22,22 млрд гривен). По данным на 30 апреля, госдолг Украины составил $79,82 млрд (2 124,80 млрд гривен). Об этом говорится в докладе украинского Минфина.