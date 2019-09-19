Эксперт назвал признанием реалий заявления США о «подорванном превосходстве» над РФ

Москва, 19 сентября. Россия не зря вкладывает деньги в свою армию и оборонно-промышленный комплекс, и заявления американского генерала Джозефа Данфорда о «подорванном преимуществе НАТО» являются очередным доказательством этого, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Специалист подчеркнул, что в настоящее время российская армия является одной из лучших в мире, ведь российские военные могут вести боевые действия и классическим, и гибридным способом.

«На примере Сирии наглядно продемонстрировано, что российская тактика и стратегия оказалась выше, чем у американцев», — напомнил он в комментарии РИА Новости.

То, что Данфорд заявляет о подорванном преимуществе альянса, которое у него якобы раньше было над Россией, не что иное, как признание существующих реалий. При этом Коротченко с иронией заметил, что аплодисментов в России никто не ждет, но «слова (американского генерала) показывают, что деньги, потраченные на ОПК и ВС, израсходованы не зря».

По мнению эксперта, учитывая сегодняшнюю обстановку в мире фактор военной силы значит очень много: это и способность сохранять свою целостность, и суверенитет, и готовность защищать себя при при любых обстоятельствах.

«Мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, но, тратя гораздо меньше, чем американцы, достигаем лучших результатов», — подчеркнул он.

Коротченко также обратил внимание, что во многом успехи РФ в военной области обусловлены «фактором Сергея Шойгу», а именно со стратегическим подходом министра обороны РФ к вопросу развития вооруженных сил и оборонки.

Отметим, что о слабеющих позициях Штатов заявил не только Данфорд, но и глава Пентагона Марк Эспер. По его мнению, США не готовы к гибридной войне с Россией. Поэтому, как считает Экспер, перед Минобороны США и другими ведомствами, сейчас стоят новые стратегические задачи,отмечает телеканал 360.

Кроме того, по мнению Экспера, Москва якобы использует гибридные и кибернетические военные методы, а это является большой угрозой для Европы. По данным немецких СМИ, из-за «российской опасности» военные Германии и силы НАТО вовсю готовятся к гипотетическому противостоянию с РФ. В частности, как сообщала «Газета.ру», в городе Ульм строится новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике. Его возведение будет завершено в 2021 году.