Опубликовано видео с места попытки подрыва моста в Луганске

Луганск, 19 сентября. Попытка подрыва моста произошла в Луганске. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места событий.

Как ранее сообщил представителям СМИ источник в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР), некто пытался подорвать опоры моста, однако разрушить сооружение не удалось. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Информацию о попытке подрыва подтвердил в своем Telegram-канале бывший официальный представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко. По его словам, попытка подрыва моста подтверждает киевскую риторику продолжения войны в Донбассе, как и отказ Украины подписывать договор о реализации так называемой «формулы Штайнмайера», предусматривающей мирное урегулирование внутриукраинского конфликта.

Как ранее сообщил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, на переговорах в Минске украинская сторона сорвала согласование «формулы Штайнмайера». Кроме того, власти ЛНР заявили, что Украина стала единственной страной, отказавшейся подписывать план по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две народных республики — ЛНР и ДНР.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате», однако несмотря на достигнутые договоренности о перемирии украинская армия продолжает обстреливать Донбасс.