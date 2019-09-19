Генпрокуратура просит суд изменить меру пресечения осужденному актеру Устинову

Москва, 19 сентября. Генеральная прокуратура РФ попросила Московский городской суд освободить из следственного изолятора театрального актера Павла Устинова, получившего 3,5 года тюрьмы за нападение на сотрудника Росгвардии, до рассмотрения апелляции. Об этом заявила журналистам в четверг пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По ее словам, на полдень назначено рассмотрение прошения ведомства касательно изменения меры пресечения в виде заключения под стражу до рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Она добавила, что Устинов в заседании будет участвовать через видеосвязь из СИЗО, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Тверской суд российской столицы приговорил артиста Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов в центре Москвы на несогласованном столичными властями митинге 3 августа.

Согласно материалам дела, сотрудник Росгвардии на законных основаниях задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». При задержании Устинов оказывал сопротивление полиции, в результате вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Устинов свою вину не признает.

Многие звезды шоу-индустрии устроили так называемый «флешмоб» в поддержку осужденного Устинова. Либеральные СМИ на радостях подхватили посты общественников и деятелей искусства и попытались ввести общественность в заблуждение, делая из актера «сакральную жертву».

Однако нашлись и те, кто не стал поддерживать «оппозиционера». Экс-солист популярного в прошлом музыкального коллектива Smash Влад Топалов заявил, что «наказаний без вины не бывает».

Напомним, так называемая «оппозиция» начала призывать жителей столицы РФ к участию в несогласованных сходках после того, как единомышленников скандального блогера Алексея Навального на законных основаниях не допустили на выборы в столичный парламент из-за фальсификации подписей. В центре скандала оказалась юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь: в ее избирательных листах нашли огромное количество брака и даже подписи мертвецов, а в одной из арендованных квартир сотрудники полиции выявили целую лабораторию по рисовке подписей в ее пользу.