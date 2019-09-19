Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Булыкин выступил за продажу пива на российских стадионах

46
0 Оставить комментарий

Булыкин выступил за продажу пива на российских стадионах

Пиво должно продаваться на стадионах. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил советник генерального директора ФК «Локомотив» (Москва) Дмитрий Булыкин. 

«Пиво очень нужно на стадионах. В Европе, везде, во всех странах оно приносит очень солидный доход для клубов. И болельщикам нравится, когда можно выпить пиво на стадионе, съесть сосиску. И никто не буянит, все сидят и спокойно смотрят игру», — заявил он.

По словам бывшего нападающего сборной России по футболу, из-за действующего запрета фанаты пытаются выпить алкоголь еще до матча и приходят на него в состоянии сильного опьянения.

«Лучше выпить пару стаканчиков пива на стадионе. Во всех цивилизованных странах такая возможность есть», — добавил Булыкин.

Булыкин выступил за продажу пива на российских стадионах

Подтверждением того, что продажа напитка не станет причиной конфликтов во время игры, является опыт чемпионата мира по футболу 2018 года, напомнил спортсмен.

«Самые главные спонсоры футбола в Европе — это пивники, от этого никуда не деться. Главное, чтобы деньги направлялись от этого в нужное русло», — подытожил Булыкин.

Напомним, сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, разрешающий организациям и ИП, заключившим договор с организаторами соревнований, розничную продажу пива и пивных напитков на стадионах. Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Свищев и Игорь Лебедев.

Как ранее пояснял Свищев, документ планируется доработать, уточнив в том числе правила реализации напитка. По его словам, таким образом болельщики будут выпивать меньше алкоголя, чем сейчас, когда они стараются употребить его до матча.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров