Булыкин выступил за продажу пива на российских стадионах

Пиво должно продаваться на стадионах. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил советник генерального директора ФК «Локомотив» (Москва) Дмитрий Булыкин.

«Пиво очень нужно на стадионах. В Европе, везде, во всех странах оно приносит очень солидный доход для клубов. И болельщикам нравится, когда можно выпить пиво на стадионе, съесть сосиску. И никто не буянит, все сидят и спокойно смотрят игру», — заявил он.

По словам бывшего нападающего сборной России по футболу, из-за действующего запрета фанаты пытаются выпить алкоголь еще до матча и приходят на него в состоянии сильного опьянения.

«Лучше выпить пару стаканчиков пива на стадионе. Во всех цивилизованных странах такая возможность есть», — добавил Булыкин.

Подтверждением того, что продажа напитка не станет причиной конфликтов во время игры, является опыт чемпионата мира по футболу 2018 года, напомнил спортсмен.

«Самые главные спонсоры футбола в Европе — это пивники, от этого никуда не деться. Главное, чтобы деньги направлялись от этого в нужное русло», — подытожил Булыкин.

Напомним, сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, разрешающий организациям и ИП, заключившим договор с организаторами соревнований, розничную продажу пива и пивных напитков на стадионах. Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Свищев и Игорь Лебедев.

Как ранее пояснял Свищев, документ планируется доработать, уточнив в том числе правила реализации напитка. По его словам, таким образом болельщики будут выпивать меньше алкоголя, чем сейчас, когда они стараются употребить его до матча.