Путин поздравил российских гимнасток с золотом на ЧМ-2019

Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнасток Дину Аверину и Екатерину Селезневу с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Соревнования по художественной гимнастике прошли в Баку. Золото выиграли россиянки Дина Аверина, которая выступала с мячом, и Екатерина Селезнева, одержавшая победу в упражнениях с обручем.

Лидер России в поздравительной телеграмме Авериной назвал ее победу настоящим триумфом. Путин также отметил высочайший уровень подготовки россиянки, твердость ее характера и уверенность в собственных силах.

Глава российского государства в поздравлении Селезневой выразил надежду на дальнейшие победы спортсменки. По его словам, выступление гимнастки отличалось мастерством и красотой.