Киев, 19 сентября. Киев в полной мере пожинает плоды водной блокады Крыма. Эксперты заявили, что воды Черного моря, омывающие берега Одессы, изменили цвет и напоминают свежевыжатый сок сельдерея.

В Киеве заявили, что водная блокада Крыма «ударила» по Днепру. Специалисты напомнили, что на Украине одной из самых актуальных тем минувшего лета было обмеление Днепра. По данным издания «Украина.ру», эксперты напомнили, что киевские чиновники, «удовлетворяя свои политические амбиции и прихоть», совершенно позабыли, что река не является собственностью Украины.

Река протекает и на территории других стран. Журналисты пишут, что перекрывая в 2014 году поставку воды в Крым, администрация бывшего украинского президента Петра Порошенко и не предполагала, что наибольший ущерб нанесет вовсе не полуострову, а Белоруссии.

Напомним, последствием водной блокады Украины и перекрытия Северо-Крымского канала стала критическая природная ситуация в Херсонской области, которая может повлечь катастрофу, считают экологи.

Морской курорт в Скадовске Херсонской области стал постепенно уходить под воду. Экологи и другие украинские специалисты предупреждали местную администрацию, что Украину ждет негативный сценарий развития событий, если не предпринимать должные меры, но призывы услышаны не были. Автор публикации пишет, что, по мнению жителей Херсонской области, власти умалчивают об истинных причинах природных изменений и не выделяют средств на устранение возникшей опасности.

При этом экологи называют причину изменений в окружающей среде — это перекрытие Северо-Крымского канала в рамках водной блокады полуострова Крым после событий 2014 года. Из-за этого события уровень грунтовых вод стремительно начал расти. Одним из печальных последствий этого стало затопление детского курорта в Скадовске, где грунтовые воды поднялись на отметку в 15 сантиметрах от поверхности земли. Экологи прогнозируют, что с появлением обильных дождей курорт может уйти под воду. Также они добавили, что дренаж не меняет положение дел, для спасения ситуации необходимо строить обводные каналы.

Перекрытие Северо-Крымского канала превращает Херсонскую область в болото. По словам специалистов, первым признаком надвигающейся экологической катастрофы стало появление большого количества комаров в Херсонской области, вызванное заболачиванием земли. Пресная вода начала уходить в Каркинитский залив. Из-за за этого погибают морские животные, гниют водоросли. Как пишет издание, залив постепенно превращается в « зловонную жижу». По мнению экспертов, «нужно признать, что это — провал блокады Крыма, так как она теперь наносит ущерб самой Украине».

Ранее экология Черного моря оказалась под угрозой из-за того, что Украина «варварски» сбрасывает пресную воду, об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

По словам специалиста, в акватории наблюдается серьезное распреснение, которое в перспективе может привести к долгосрочным изменениям биомассы и фауны Черного моря.

Прежде всего нарушение экологического баланса повлияет на видовой состав фауны: исчезнут некоторые виды животных, снизится биомасса, а также изменятся пути миграции рыб. Ранее излишки пресной воды поступали в Крым, однако теперь украинские власти попросту сбрасывают пресную воду в Черное море.

Киевские экологи и природозащитники бьют тревогу — из-за халатности и равнодушия властей в стране происходит полномасштабная экологическая катастрофа. Многие реки и озера страны загрязнены и запущены до такой степени, что в них уже начался массовый мор рыбы и других речных обитателей. Как сообщил глава Ассоциации рыбаков Украины Александр Чистяков, если местные власти продолжат сидеть сложа руки, то уже через пять-семь лет поймать в Днепре здоровую крупную рыбу станет невиданной удачей.