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Около 1,4 тыс. беженцев вернулись в Сирию за сутки из Ливана и Иордании

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Около 1,4 тыс. беженцев вернулись в Сирию за сутки из Ливана и Иордании

Дамаск, 19 сентября. Около тысячи беженцев прибыли из Иордании в Сирийскую Арабскую Республику за прошедшие сутки, еще более 400 человек вернулись из Ливана. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в четверг на официальном сайте Минобороны России.

Согласно данным ведомства, за прошедшие сутки в САР с территорий других стран возвратились 1366 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 418 сирийцев, из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб» — 948 граждан.

Уточняется, что за минувший день российской стороной гуманитарные и благотворительные миссии не проводились.

Как сообщала «Газета.Ru», вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. На сегодняшний день власти Сирии занимаются политическим урегулированием, восстановлением экономики и инфраструктуры страны, а также возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Минобороны России
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