Американские СМИ указали на «мускулистую политику» России

Вашингтон, 19 сентября. Американское издание The National Interest оценило намерение России начать строительство двух вертолетоносцев в Крыму. По мнению журналистов, амбициозный проект «указывает на более мускулистую русскую внешнюю политику».

Авторы издания обратили внимание на то, что в российской прессе появились сообщения, согласно которым в мае 2020 года в Крыму начнется строительству двух универсальных десантных кораблей. Строительство вертолетоносцев начнется на судостроительном заводе «Залив», расположенном в Керчи.

Предполагается, что новые судна будут обладать водоизмещением до 15 тысяч тонн, они смогут перевозить более 10 вертолетов различных видов. Первый корабль должен быть передан флоту до конца 2027 года, отметил «Царьград».

Американские журналисты отметили, что ВМС США в настоящее время пользуются десантными кораблями класса Wasp, которые способны разместить на борту до 1600 морских пехотинцев, 30 танков М-1, восемь буксируемых 155-миллиметровых гаубиц, сотню грузовиков и других вспомогательных средств, а также 20-30 транспортных или ударных вертолетов. Однако российские корабли по своим параметрам, вероятнее всего, будут ближе к французским вертолетоносцам типа Mistral.

«В этом заключается своеобразная ирония. Россия должна была купить два Mistral, но из-за западных санкций эту сделку заблокировали, а корабли были проданы Египту. Теперь Россия начнет производство собственных аналогов в Крыму», — приводит «ПолитРоссия» фрагмент статьи американского издания.

Авторы статьи считают, что в строительстве Москвой собственных кораблей есть и элемент национальной гордости, и желание «показать Западу средний палец».