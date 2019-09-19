«Верблюд» финансовых деривативов пытается протиснуться сквозь «игольное ушко» доллара

После «атаки дронов», которая произошла в Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября, новости посыпались словно из рога изобилия. Как финансовые, так и политические.

Уже два дня, 17 и 18 сентября, ФРС Нью-Йорка эмитировала по 75 млрд долларов, чтобы «заткнуть дыру ликвидности» на фондовом и сырьевом рынках. Если она продолжит «пожарить» в таком же режиме хотя бы до конца нынешнего финансового года в США, то есть до 1 октября (а по-другому, похоже, не получится, и — как бы не больше?), суммарно это составит 750 млрд долларов. Для понимания масштаба происходящего — примерно три годовых бюджета России. За десять рабочих дней.

На этом фоне данные американского казначейства, согласно которым иностранные вложения в «трежерис» в июле, по сравнению с тем же периодом 2018 года, увеличились почти на 400 млрд долларов, выглядят уже не слишком убедительно, а позиция РФ, которая за июнь вывела из этих активов еще 2,35 млрд, оставив только 6,239 млрд в долгосрочных бумагах и 2,262 — в краткосрочных, выглядит абсолютно оправданной. Тем более что вместе с нефтью дорожает и золото, а вследствие этого Россией взята рекордная планка стоимости своего золотого запаса — 109 млрд долларов в текущих ценах.

Что же произошло? Ведь даже взрывное повышение котировок черного золота 16 сентября, когда они за сутки выросли более чем на 12%, с 60,2 до 67,5 долларов за баррель марки Brent, не могло само по себе привести к столь чрезвычайным последствиям. Тем более что следом за этим последовала ценовая «коррекция вниз».

Ответ на этот вопрос уже очевиден: после отмены «золотого стандарта» главным экономическим (были еще и внеэкономические) обеспечением американского доллара стала нефть. И не просто нефть, а нефть Саудовской Аравии, которая продавалась исключительно за доллары и которой, как считалось, в недрах Аравийского полуострова неисчислимо много.

Поэтому на доллары можно было купить все, потому что на них можно было купить саудовскую нефть, а нефть — кровь современной цивилизации, она всегда всем нужна, и ее гарантированно можно продать или обменять на любой другой нужный товар. Таков был фундамент, на котором строилась и стояла «империя доллара». При этом (внеэкономические факторы) U.S.Navy господствовал в Мировом океане, а глобальные массмедиа делали все, чтобы у подавляющего большинства человечества не возникало даже тени сомнений в незыблемости подобного порядка вещей.

И вот теперь этот порядок вещей рухнул.

Даже неважно, кто именно стоял за атаками 14 сентября: йеменские хуситы, Иран, сами США, «инопланетяне» или кто-то еще. Весь мир получил сигнал о том, что резерв саудовской нефти, во-первых, не бездонен, а во-вторых — в любой момент может стать недоступным.

Парадоксальным образом это обстоятельство вызвало ажиотажный спрос на американскую валюту — потому что из мира финансовых деривативов в реальную экономику можно выйти только через долларовое «бутылочное горлышко», или, если угодно, «игольное ушко» из евангельской притчи. Учитывая, что общий объем этих деривативов сегодня, по разным оценкам, находится в диапазоне 2-2,5 квадриллионов долларов, в 24-30 раз превышая показатель мирового валового продукта (по номиналу), понятно, что даже «уйти в кэш», т. е. «обналичить» свои активы удастся очень немногим.

Поэтому выбор, стоящий перед ФРС (и другими центробанками мира), невелик: или вести жесткую финансовую политику, сразу оставив «за бортом» обладателей 96-97% долларовых «активов», или активно эмитировать доллары, пытаясь расширить это «игольное ушко». В первом случае «крах посреди процветания» наступит очень быстро, практически сразу (см. историю Великой депрессии 1929–1931 гг.), во втором — будет перенесен на период, когда «долларов станет слишком много» и на них ничего нельзя будет купить, то есть начнется глобальная гиперинфляция (см. опыт Германии после Первой мировой войны, Зимбабве, России после краха СССР и т. д.). Самое печальное, что никакой «золотой (а теперь — даже «нефтяной») середины» здесь уже нет. А следовательно, проблема из разряда финансово-экономических переходит в разряд политических, и даже военно-политических. Собственно, сама «атака дронов» продемонстрировала это со всей возможной очевидностью. Впрочем, как и угрозы США в адрес Ирана относительно «ударов возмездия».

У президента России в начале октября запланирован визит в Саудовскую Аравию. 18 сентября состоялись телефонные переговоры с фактическим руководителем «ас-Саудии», наследным принцем и министром обороны этой страны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Учитывая психотип 45-го президента США, высока вероятность того, что во время пребывания Владимира Путина в Эр-Рияде американцы планируют нанести удары по Ирану — такой «фокус» Дональд Трамп уже проделал во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США 6 апреля 2018 года: тогда «томагавки» были запущены по сирийской авиабазе «Шайрат».