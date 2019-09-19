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Стало известно о новом лечении Заворотнюк

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Стало известно о новом лечении Заворотнюк

Москва, 19 сентября. Врачи, спасающие Анастасию Заворотнюк, приняли решение о ее дальнейшем лечении. 

По данным телеграмм-канала Mash, актрисе будут проводить инфузионную терапию. Этот метод лечения основан на внутривенном введении различных препаратов для снижении потерь организма или их предотвращения. В случае Заворотнюк, речь идет об антибактериальных лекарствах, препаратов для коррекции отека мозга, а также медикаментов для контроля артериального давления.

Сейчас ее состояние продолжает оставаться стабильно тяжелым. По словам пиар-директора актрисы, она пришла в себя и ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Теперь Заворотнюк дышит самостоятельно. 

Официально эти данные не подтверждены, а продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал журналистам прямо противоположную информацию о том, что состояние актрисы, наоборот, продолжает ухудшаться, и остается только надежда на чудо. 

Однако по мнению специалистов, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» есть шансы на выздоровление. Так, заявил ведущий научный сотрудник Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева Борис Холодов считает, что отек мозга — процесс вполне обратимый, и многие пациенты в его практике продолжали полноценно жить даже со злокачественными неоперабельными опухолями. 

 

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