ВСУ за сутки выпустили 114 боеприпасов по территории ДНР

Донецк, 19 сентября. Украинская армия за минувшие 24 часа 14 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом в четверг заявил начальник представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, за прошедший день Вооруженные силы Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. Суммарное количество примененных киевскими силовиками боеприпасов — 114 единиц, уточнил Якубов.

Согласно информации представительства ДНР, под обстрелы попали Ясиноватая и близлежащий поселок Минеральное, а также населенные пункты Старомихайловка и Спартак. Киевские военные применяли минометы, вооружения боевых машин пехоты и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщала «Газета.Ru», гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти новому правительству, объявили о независимости и отделении. Конфликт пытаются также урегулировать в рамках встреч контактной группы в белорусской столице, но киевские власти систематичски нарушают взятые на себя обязательства.