Российские университеты попали в мировой рейтинг вузов по трудоустройству

Москва, 19 сентября. Аналитики QS Quacquarelli Symonds составили рейтинг 500 лучших университетов мира по трудоустройству выпускников. В рейтинг попали сразу 13 российских вузов.

Компания QS Quacquarelli Symonds занимается аналитикой в области образования и карьеры. Специалисты опубликовали рейтинг 500 университетов мира, чьи выпускники востребованы у работодателей.

«В рейтинг этого года вошло 13 российских университетов, на два больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении создателей рейтинга.

Лидирующие позиции среди российских вузов по трудоустройству занимает Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), университет занял 101-110 места в мировом рейтинге. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) занял 181-190 места. Кроме того, в топ-250 лучших вузов попали МГИМО (191-200), Высшая школа экономики, МГТУ им. Н.Э. Баумана (201-250).

Также в список 500 лучших в мире университетов по трудоустройству вошли МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, сообщает «Ридус». Новичками рейтинга стали РУДН и Томский политехнический университет, пишет «Царьград».

Мировым лидером вузов по трудоустройству стал Массачусетский Технологический Институт (Massachusetts Institute of Technology — MIT), второе место досталось Стэнфордскому университету (Stanford University), а третью строчку занял Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, сообщает «Газета.ру».

При составлении рейтинга аналитики учитывали репутацию каждого учебного заведения среди 44 тысяч работодателей по всему миру. Специалисты выявили, в каких вузах обучались 29 тысяч самых успешных профессионалов, какие вузы сотрудничают с работодателями, а также процент занятости выпускников.

Ранее стало известно, что МГУ стал лидером среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (TME). В рейтинге университет занял 189-ю позицию, что на 10 позиций выше показателей 2018 года.