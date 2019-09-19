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Красная рыба в России резко подорожала из-за снижения улова

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Красная рыба в России резко подорожала из-за снижения улова

Москва, 19 сентября. Оптовая стоимость рыбы лососевых пород резко выросла в России в связи со снижением улова. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза.

Прошлый год был достаточно удачным для дальневосточных рыбаков. Тогда, по данным Росрыболовства, в регионе выловили 677 тысяч тонн, что стало рекордным показателем. В этом же году на Дальнем Востоке удалось выловить всего около 458 тысяч тонн красной рыбы.

В связи с этим оптовая стоимость горбуши в сентябре 2019 года выросла на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас цена этой рыбы в Центральной России составляет 155 рублей за килограмм. Кета прибавила в оптовой стоимости 17% на Дальнем Востоке и 47% в Центральном округе, где цена данной рыбы составляет 250 рублей за килограмм. Кроме того, на 14% подорожала нерка. Другие виды лососевых также прибавили в цене не менее 10%, передает «Ридус».

Рост оптовой цены, скорее всего, скажется и на конечной стоимости для потребителя. Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова рассказала РБК, что в этом году наблюдается рост закупочных цен на красную рыбу в пределах 15%.

Ранее ученые назвали дешевые источники омеги-3, которые могут заменить дорогую рыбу и оливковое масло, передает «Царьград». По данным исследователей, получить необходимые вещества можно, употребляя в пищу водоросли, пишет «Газета Кемерова».

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Источник: РБК
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