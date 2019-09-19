Заворотнюк пришла в себя и самостоятельно дышит

Москва, 19 сентября. Состояние российской телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось, она пришла в сознание и самостоятельно дышит.

Актриса по-прежнему находится в московской клинике. Ее состояние улучшилось, артистку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), теперь Заворотнюк дышит самостоятельно и находится в сознании, об этом сообщил источник kp.ru в медицинских кругах.

Об улучшении состояния здоровья Заворотнюк рассказала ее пиар-директор Марина Потапова. Представитель актрисы отметила, что у телеведущей появились шансы на выздоровление. Она также объяснила, что родственники официально не подтверждают информацию о болезни, поскольку «боятся сглазить».

Ранее ряд СМИ сообщил, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. При этом официального заявления на этот счет не было ни от врачей, ни от родственников актрисы. Информацию о серьезном онкологическом заболевании подтвердил продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Он заметил, что у Заворотнюк действительно последняя стадия рака мозга.

Близкие актрисы не комментируют состояние здоровье Заворотнюк. Дочь актрисы Анна обрушилась с критикой на журналистов, особенно отметив настойчивых журналистов «желтых» изданий, обвинив их в распространении слухов. Она пожелала им «захлебнуться своей же смесью».