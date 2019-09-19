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Замглавы МИД КНР рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

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Замглавы МИД КНР рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Москва, 19 сентября. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин за минувшие шесть лет провели порядка 30 встреч. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн. Соответствующая стенограмма опубликована на официальном сайте МИД республики.

Лэ Юйчэн в интервью Bloomberg рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина, отметив, что они встречаются в среднем пять раз в год.

«Дружественные контакты председателя Си Цзиньпина и президента Путина произвели глубокое впечатление на всех», — подчеркнул он.

По словам заместителя министра иностранных дел, Путин и Си Цзиньпин «вместе ездили в поезде, смотрели хоккей, катались по реке Неве, жарили блины». Это, как отметил Лэ Юйчэн, широко обсуждалось общественностью. Он также вспомнил о подарке, который глава российского государства сделал Си Цзиньпину на 66-летие, — торт, доставленный из столицы РФ.

«Во время саммита СВМДА в Душанбе президент Путин специально привез торт из Москвы, с которым отправился в резиденцию председателя Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с днем рождения. Это было очень красивое поздравление», — рассказал Лэ Юйчэн.

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