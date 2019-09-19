Дамаск, 19 сентября. Мирная жизнь налаживается рядом с населенными пунктами в Сирии, где еще недавно находились террористы. После отхода боевиков люди могут спокойно выходить на улицы, не боясь артобстрелов.

Скальбия — один из крупных христианских городов, ранее деливший пригородные территории с боевиками. Джихадисты несколько лет располагались на расположенных рядом горах, откуда вели огонь по местным жителям. Несколько лет мирные люди с опаской выходили на лиц — обстрел мог произойти в любой момент. Для этого собравшееся здесь ополчение соорудило бункеры, чтобы своевременно прятаться от ракетных обстрелов.

В августе этого года Сирийская арабская армия (САА) начала на наступление на населенные пункты Кафр-Зета, Аль-Латамина, Мурек и Хан-Шейхун. Несколько недель местные жители наблюдали устрашающе картины, как за горами солдаты громили террористов. Сейчас огненные всполохи перестали освещать небо, а громыхающие взрывы будить по ночам детей. Террористы ушли вглубь Идлиба, многие бежали в Ливию и Тунис, и теперь не представляют большой опасности для мирных жителей.

Напомним, операция сирийская правительственной армии на северо-западе страны, которая получила название «Заря в Идлибе», пошла с удвоенной скоростью после того как «Силам Тигра» удалось обойти город Хан-Шейхун и закрыть в «латаминском котле» незаконные вооруженные группировки. Всего за несколько дней террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» потеряли в Идлибе и на севере Хамы больше сил и территории, чем за предыдущие два года.

Стоит отметить, что корреспонденты Федерального агентства новостей вместе с правительственной армией Сирийской Арабской Республики одними из первых вошли в освобожденный от боевиков город Хан-Шейхун провинции Идлиб.

В конце августа САА объявила о полном контроле над городом. Члены бандитских формирований быстро отступали от Хан-Шейхуна, невзирая на заявления некоторых подразделений «Хайят Тахрир аш-Шам» о готовности сражаться до победного конца.