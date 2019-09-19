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Экс-барабанщик «Центра» Васильев умер в Лос-Анджелесе

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Экс-барабанщик «Центра» Васильев умер в Лос-Анджелесе

Москва, 19 сентября. Бывший барабанщик «Центра» и экс-супруг популяризатора советской рок-культуры на Западе Джоанны Стингрей Александр Васильев умер в Лос-Анджелесе, сообщил источник Федерального агентства новостей.  

Причина смерти члена музыкального коллектива «Центр», пока остается неизвестной.

Сообщения о кончине музыканта опубликовали в своих социальных сетях известный певец Гарик Сукачев и бывшая возлюбленная Васильева.

«Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы «Центр», мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери», — написал Сукачев.

«С тяжелым сердцем и большой грустью я должна сообщить о кончине Саши Васильева», — опубликовала в своем аккаунте в Facebook Стингрей.

Американская певица назвала Васильева «замечательным человеком с большим чувством юмора и огромным талантом». Бывшая жена узнала о смерти Васильева в ночь на четверг, находясь с концертом в Екатеринбурге.

Васильев был участником образованной в 80-х годах в Москве группы «Центр». В начале 90-х музыкант связал себя узами брака с американской певицей Джоанной Стингрей. У пары родилась дочь Мэдисон.

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