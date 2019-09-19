Главный нарколог посоветовал россиянам воздержаться от употребления спиртного

Безопасной дозой алкоголя в день является около 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, заявили в Минздраве. В пресс-службе ведомства заявили, что хотя бы два дня в неделю граждане должны воздерживаться от спиртного.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения города Москвы, психиатр-нарколог, директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ», доктор медицинских наук и профессор Евгений Брюн в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей раскритиковал предложение министерства здравоохранения. По его словам, людям вообще стоит воздерживаться от употребления алкоголя.

«Я не готов обсуждать слова Минздрава, особенно когда неизвестно, кто это говорит. Мировое сообщество считает, что разрешенная доза алкоголя — это ноль», — рассуждает доктор.

Специалист добавил, что количество алкоголя, которое может употреблять каждый человек, зависит от индивидуальных особенностей организма. Кто-то может позволить себе ежедневно употреблять то количество алкоголя, которое назвал Минздрав, а для кого-то оно окажется губительным. Особенно опасно спиртное для народов Крайнего Севера.

«У нас есть соответствующий маркер злоупотреблением алкоголя. И в каждом индивидуальном случае все выясняется. Для одних 200 миллилитров вина не будет являться злоупотреблением, а для другого — будет. Особенно среди женской части населения. Все является индивидуальным. Мы не сможем сказать обобщенно, что столько-то алкоголя можно выпивать. У одного человека ферментативная система быстро перерабатывает алкоголь, у кого-то она более медленно перерабатывает, а то и не перерабатывает вообще. Как у малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. Так что все индивидуально. Нет «разрешенной», абстрактной дозы алкоголя. Ее быть в принципе не может. Все зависит от расовых различий, от индивидуальных различий, от половых различий и так далее», — подытожил Евгений Брюн.

Напомним, ранее депутаты Государственной думы разработали проект закона о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах.