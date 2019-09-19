В ЛНР сообщили о попытке взрыва моста в Луганске

Луганск, 19 сентября. Попытка взрыва моста произошла в Луганске, он не разрушен, на месте в настоящее время работают экстренные службы. Об этом рассказал журналистам источник в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Пытались подорвать опоры», — подчеркнул источник РИА Новости.

Сообщения о попытке подрыва сооружения подтвердил в Telegram-канале бывший официальный представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«Подтверждая свою риторику продолжения войны в Донбассе, вчера Украина отказалась подписывать договор о реализации «формулы Штайнмайера», а сегодня в Луганске был взорван мост», — написал он.

Накануне полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона на переговорах в белорусской столице сорвала согласование так называемой «формулы Штайнмайера», которая предусматривает мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Помимо этого, по его словам, украинская сторона сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, поскольку этот процесс напрямую связан с политическим аспектом решения проблемы.

В срыве «формулы Штайнмайера» Киев также обвинили власти ЛНР. По словам главы МИД республики Владислава Дейнего, Киев стал единственным участником переговоров, кто отказался подписывать соответствующий документ.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются также урегулировать в рамках встреч контактной группы на минской площадке, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.