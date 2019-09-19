Москва, 19 сентября. Работодатели смогут предварительно протестировать соискателей на портале Роструда «Работа в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что новый функционал стал доступен на портале Роструда «Работа в России».

Работодатели смогут отбирать претендентов с помощью теста на портале Роструда. При публикации вакансии работодатели могут разместить тестовые вопросы. Ожидается, что это поможет им отобрать наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего собеседования. В ведомстве добавили, что список вопросов может быть как уникальным, так и универсальным.

Ранее были названы российские регионы, где легче найти работу. Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме республики Хакасия. Об этом говорят данные исследования.

Специалисты проанализировали индекс рынка труда по итогам 2018 года. Были названы российские регионы, где легче найти работу. Они учли девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. В 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, увеличилась зарплата, упал коэффициент напряженности на рынке труда.

Легче всего с поиском работы в Москве и Санкт-Петербурге (значение индекса превышает 90 баллов). На третьем месте оказалась Московская область (81,3 балла). В пятерку регионов с лучшей обстановкой на рынке труда также относятся Югра и Татарстан.

Более половины жителей России предпочитают искать работу с помощью знакомых, и только треть используют для этого Интернет. Специалисты отметили, что поиск работы через знакомых имеет массу плюсов: легче адаптироваться в будущем коллективе, можно получить информацию из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании. При этом, по их словам, нельзя забывать о недостатках, среди которых, прежде всего, упущенные возможности, которыми соискатель мог бы воспользоваться, если бы перестал слушать советы друзей и родственников.

13% россиян при поиске нового места труда обращаются за помощью в организации, с которыми ранее сотрудничали на прошлом месте работы. Каждый десятый человек ищет вакансии в специализированных печатных изданиях. 9% респондентов прибегают к услугам бирж труда, еще 7% — кадровых агентств.

Ранее стало известно, в каких регионах России сложнее найти работу. В начале июля наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Республике Ингушетия. Об этом говорят данные Роструда.

Специалисты объяснили, что коэффициент напряженности определяется как отношение количества безработных к числу вакансий, заявленных работодателями в крупных и средних предприятиях регионов. Стало известно, в каких регионах России сложнее найти работу.

В среднем по России он составляет 0,5. В Ингушетии коэффициент зафиксирован на уровне 118,4. В Этом субъекте на 24,3 тысячи официально безработных приходится всего 206 открытых вакансий. Второе место занимает Чечня — 23,8. Кроме того, сложная обстановка на рынке труда сложилась в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2). Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда эксперты высчитали в Амурской и Еврейской автономной областях — 0,1.

Как писала «Газета.ru», в России из-за роботов работу могут потерять более 20 миллионов человек.