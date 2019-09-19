Россиянам хотят дать 30 дней на возврат просроченного долга без суда

Москва, 19 сентября. Кредиторы смогут обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.

Новый закон предлагают принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма «регуляторной гильотины». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на концепцию закона, которую подготовили министерство юстиции России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Планируется, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение правительства до конца года. В случае принятия документа он заменит ныне действующий закон о взыскании долгов физических лиц.

Также проект закона предполагает включение в реестр ФССП банков, микрофинансовых организаций и ломбардов, кредитных потребительских кооперативов, операторов связи, управляющих компаний в сфере ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций, операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как уточняет издание, должнику смогут звонить и направлять электронные сообщения. При этом все записи должны будут храниться организациями в течение двух лет.

По сообщению «Газеты.ru», в Центробанке РФ заявили, что кредитная нагрузка российских граждан превысила пик 2013-2014 годов в 75% регионах страны. Как заявили в регуляторе, такие показатели сдерживают темпы роста кредитования.

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