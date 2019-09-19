Обвиняемых в халатности топ-менеджеров «Фукусимы» признали невиновными

Токио, 19 сентября. Окружной суд Токио признал невиновными экс-руководителей компании-оператора АЭС «Фукусима-1» Tokyo Elecrtic Power (TEPCO), которым было предъявлено обвинение в халатности, сообщило японское общественное телевидение.

Суд над тремя топ-менеджерами компании начался два года назад. Главный вопрос, ответ на который должен был дать суд, были ли бывшие руководители в курсе, что на побережье в этом районе надвигается цунами. Бывшее руководство TEPCO также обвинялось в том, что не предприняло надлежащих мер по предотвращению аварии на станции.

В ходе следствия удалось установить, что за три года до аварии дочерняя компания TEPCO подготовила оценку, согласно которой в районе АЭС возможно цунами высотой до 15,7 метров. Изначально прокуратура не собиралась выдвигать обвинения против топ-менеджмента компании, поскольку считала, что избежать аварии было невозможно. Однако к ответственности бывших руководителей призвала назначенная судом общественная группа адвокатов.

Авария на АЭС «Фукусима-1» случилась в марте 2011 года, напомнил «МИР24». Тогда из-за цунами на станции вышли из строя системы энергосбережения и охлаждения, что привело к расплавлению топлива, которое подожгло защитные корпуса реакторов. Обширные территории Японии из-за аварии подверглись загрязнению радиоактивными веществами.