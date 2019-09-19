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Россия

СК России запускает специальный проект «По следу» о работе следователей

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СК России запускает специальный проект «По следу» о работе следователей

Москва, 19 сентября. Следственный комитет Российской Федерации запускает специальный проект «По следу», посвященный работе криминалистической службы, которая в 2019 году отмечает 65-летний юбилей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

На официальном сайте СК отмечается, что профессия следователя-криминалиста связана с исследованием логичности механизма возникновения следов преступления. Известно, что не бывает таких злодеяний, которые не оставили бы хоть каких-нибудь следов.

Привлечение криминалистов к осмотру места происшествия в комплексе с использованием профессиональной аппаратуры позволяет находить мельчайшие нюансы и детали, на которые может не обратить внимание обычный гражданин.

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Источник: Следственный комитет России
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