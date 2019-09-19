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Врачи сообщили о состоянии ребенка, упавшего в яму с кипятком в Новосибирке

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Врачи сообщили о состоянии ребенка, упавшего в яму с кипятком в Новосибирке
Новосибирск, 19 сентября. Упавший в яму с кипятком ребенок переведен из реанимации, но мальчику еще предстоит длительное лечение. Об этом сообщили врачи областной больницы в Новосибирске.

Напомним, мать и отец мальчика шли с коляской по тротуару, когда по ними внезапно провалился асфальт. К счастью, мужчина смог вытащить свою супругу и сына из ямы. Когда их доставили в больницу, у мальчика диагностировали 20% ожогов тела. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, женщина получила повреждения средней степени тяжести.

Заведущий отделением реанимации ожоговой травматологии Игорь Саматов сообщил, что медикам удалось менее чем за сутки вывести ребенка из состояния ожогового шока, и сейчас наблюдается хорошая динамика.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ и прокуратуры заявили, что асфальт провалился из-за аварии на частных коммунальных сетях: произошла утечка теплоносителя.  При этом они не были введены в эксплуатацию. По факту инцидента проводится проверка. 

По данным издания «Федерал Пресс», сотрудники «Новосибирской теплосетевой компании» ликвидировали аварию в центре города. В «СГК» отрицают, что подавали горячую воду в теплосистему строящегося здания рядом с которым произошел провал асфальта. Коммунальщики считают, что в аварии виноват собственник теплотрассы ООО «Специализированный застройщик (Технопроект)», потому что эта компания несет ответственность за состояние участка сетей, где мать с ребенком угодили в яму. 

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