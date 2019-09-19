Шоу «Холостяк» в США впервые завершилось помолвкой двух девушек

Вашингтон, 19 сентября. Американское телевизионное шоу Bachelor In Paradise («Холостяк в раю») впервые в истории передачи завершилось помолвкой двух девушек. Об этом пишет Daily Mail.

В финале реалити-шоу его участница Деми Барнетт сделала предложение Кристиан Хаггерти на морском побережье. Девушка встала на одно колено и преподнесла своей избраннице кольцо.

«Я люблю тебя, и я даже не думала, что можно так относиться к кому бы то ни было. Кристиан Хаггерти, ты женишься на мне?» — сказала Барнетт.

«Конечно, да», — ответила Хаггерти своей возлюбленной.

В шоу «Холостяк в раю» принимали участие парни и девушки, которые не смогли найти пару в предыдущих сезонах передачи. Барнетт участвовала в шоу с самого начала и даже успела завязать отношения с Дереком Петом, однако вскоре призналась ведущему в сильных романтических чувствах к Хаггерти, с которой они встречались в Лос-Анджелесе. Тогда Кристиан тоже пригласили принять участие в шоу. Когда Барнетт узнала, что к ней приедет возлюбленная, она разорвала отношения с Петом.

При встрече, которая состоялась в августе, девушки обнялись, поцеловались и сказали друг другу, что очень скучали. Согласно комментариям в соцсетях, многие зрители поверили, что Барнетт и Хаггерти испытывают искренние чувства. Однако некоторые поклонники «Холостяка» не поняли, зачем однополой паре оставаться на шоу, если девушки уже обрели свою вторую половину.