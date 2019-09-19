Количество машин такси в регионах России предлагают ограничить

Москва, 19 сентября. Количество такси, которые подключены к одному агрегатору, намерены ограничить в каждом российском регионе. Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму организацией «Коллективная защита» и общественным движением «Синие ведерки».

В данном случае речь идет о введении государственного регулирования рынка агрегаторов такси. Так, инициаторы предлагают ввести определенное максимально допустимое количество автомобилей, которые могут реализовывать услуги такси в каждом отдельно взятом регионе РФ. Об этом пишет «Российская газета».

С точки зрения авторов инициативы, демонополизировать этот рынок поможет введение общероссийского лимита на долю такси, которые подключены к одному агрегатору, а именно не более 25% на один субъект. Это, как отмечается в издании, поможет одновременно работать шести или семи агрегаторам сопоставимого размера.

Также авторы инициативы предложили установить контроль лимита. Осуществлять его можно будет с помощью федеральной автоматизированной информационной системы «Такси». В случае нарушений предлагается налагать на компанию штраф в размере до 5% от годовой выручки.

Однако, как завили в Федеральной антимонопольной службе, такие меры приведут к искусственному ограничению предложения и экономически необоснованному повышению цен на поездки.

Ранее сообщалось, что поездки на такси для россиян оказались выгоднее личного автомобиля. Так, аналитики компании HSBC сравнили затраты граждан РФ на обслуживание личной машины и на поездки на такси. Специалисты пришли к выводу, что россиянам, которые в год проезжают менее 5,4 тысячи километров, дешевле ездить на такси. Эксперты объяснили, что их совет связан с относительно высокой стоимостью покупки автомобиля в сравнении с достаточно недорогим такси, которое часто заменяет общественный транспорт.