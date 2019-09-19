Онколог оценил масштабы распространения «болезни Заворотнюк» в России

Москва, 19 сентября. Онколог Владимир Алешин рассказал о масштабе распространения в России рака мозга, от которого, как утверждают СМИ, лечится известная актриса Анастасия Заворотнюк.

Старший научный сотрудник нейрохирургического (онкологического) отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава России отметил, что растет не заболеваемость глиобластомой (опухоль головного мозга), а выявляемость злокачественных опухолей. Согласно сегодняшним данным статистики, первичные опухоли головного мозга выявляют у 23 человек на 100 тысяч, сообщил медик.

«Пациентов с опухолями головного мозга стало больше, потому что у нас чаще стали проводить такие высокотехнологичные исследования нейровизуализации, как КТ и МРТ. Глиомы выявляются на разных стадиях, включая самые ранние», — рассказал Алешин в беседе с «Московским комсомольцем».

Раннее выявление недуга позволяет существенно продлить пациенту жизнь и сделать ее полноценной и активной, подчеркнул специалист в области медицины. Кроме того, чем раньше диагностировать онкологию, тем больше возможностей для выбора лечения, добавил Алешин.

Онколог, говоря о природе развития болезни как Заворотнюк, отметил, что она неизвестна, поэтому определить, кто больше склонен к этому заболеванию невозможно. Таргетные препараты и иммуноонкология хоть и показали свою эффективность при лечении многих видов новообразований, но пока доказательства действенности при глиобластоме нет.

Напомним, летом звезда «Моей прекрасной няни» резко перестала появляться на публике. В СМИ просочилась информация, что у 48-летней актрисы рак головного мозга, при этом представители знаменитости не подтвердили этого. Тем не менее коллеги артистки, в том числе продюсер «Ласкового мая» Андрей Разини, проболтались, что состояние актрисы плохое.