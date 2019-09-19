ОАЭ примкнули к коалиции США по охране судов в Персидском заливе

Абу-Даби, 19 сентября. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решили примкнуть к международной коалиции по обеспечению безопасности морского судоходства в районе Персидского залива. Об этом в четверг сообщило информационное агентство ОАЭ WAM со ссылкой на заявление дипломатического ведомства страны.

Как отмечает издание, основная цель такого решения — поддержка региональных и международных усилий в борьбе с угрозами морскому судоходству и международной торговле, а также обеспечение мировой энергетической безопасности и поставок энергоресурсов.

Как напоминает НСН, на сегодняшний день в объединение входят Штаты, Австралия, Бахрейн, Британия, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ситуация в зоне Персидского залива резко обострилась в середине июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана). Отмечалось, что судно задержали «из-за нарушений международных правил» и сопроводили в порт для проверки. Американский Госдеп объявил, что американские власти формируют «коалицию» для обеспечения свободы судоходства в регионе.

Напомним, в конце прошлого месяца глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранские власти не планируют начинать войну в Персидском заливе, но будут обороняться.