Автоколонна с гуманитарной помощью от РФ прибыла в Луганск

Луганск, 19 сентября. Автоколонна с российской гуманитарной помощью, предназначенной для жителей Донбасса, прибыла в Луганск. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР).

«19 сентября автомобили очередного конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в столицу республики», — рассказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что автоколонна доставила в Донбасс из России 159 тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинское оборудование. Предыдущая доставка гуманитарного груза состоялась 25 июля.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две народных республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию. По данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали не менее 13 тысяч человек.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате», однако несмотря на достигнутые договоренности о перемирии украинская армия продолжает обстреливать Донбасс. Так, 10 сентября ВСУ обстреляли поселок Старомихайловка, расположенный в ДНР. В результате ранения получила местная жительница.