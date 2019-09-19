На Украине назвали пустым звуком согласие Киева на «формулу Штайнмайера» для Донбасса

Из-за Украины стороны не смогли прийти к соглашению, убрав таким образом «формулу Штайнмайера» в долгий ящик. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

«Формула Штайнмайера»

2 сентября участники встречи советников «нормандской четверки» договорились о «формуле Штайнмайера». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Это то, что записано в решении. Больше там ничего нет», — заявил Пристайко.

Такое заявление глава украинского внешнеполитического ведомства сделал во время совместного заседания комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции и внешней политики. Он заметил, что все партии и медиа Украины должны иметь доступ к выборам.

«Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ», — отметил Пристайко.

Кроме того, он напомнил, президент Украины Владимир Зеленский «четко» дал понять, что для проведения выборов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик для начала должны быть сформированы соответствующие условия.

«Пустой звук»

Как отмели Евгений Голышкин, на вчерашней встрече трехсторонней контактной группы в Минске не произошло сюрпризов. Украинская сторона не пошла на реальные шаги по имплементации минских соглашений. По сути, ранее озвученные заявления руководителя украинского министерства иностранных дел оказались пустым звуком.

«Формула Штайнмайера» как минимум откладывается в «долгий ящик». 2 сентября была устная договоренность, а вчера стороны не смогли прийти к соглашению. Практически Украина сорвала процесс. Заявления и условия Киева говорят о том, что украинская сторона намерена тянуть время до каких-то лучших времен, а вносить изменения в конституцию, по крайней мере пока, не намерена. Снова звучит перечень тех требований, которые нарушают, прежде всего, ВСУ, МВД и СБУ. Выводы делать пока конечно рано, но стороны, заинтересованные в разрешении конфликта, должны сделать вывод о таком поведении Киева», — пояснил Евгений Голышкин.

По сути, заметил украинский политолог, продолжается политика Петра Порошенко. Значит, война и нестабильность ситуации в Донбассе очень нужны для покровителей новой украинской власти.

«Вряд ли можно считать случайностью практически синхронное заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы. Он сообщил, что в Киеве, 31 октября 2019 года, состоится саммит Североатлантического совета НАТО, на который приглашен президент Владимир Зеленский», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее Пристайко рассказал о существовании «формулы Зеленского» по прекращению гражданского конфликта на территории Донбасса. Одна из главных составляющих данной формулы — переход к радикальным мерам, если проблема с ситуацией на юго-востоке не будет решена в самое ближайшее время.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.