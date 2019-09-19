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МЧС заявило, что вода ушла еще из 11 населенных пунктов Дальнего Востока

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Вода ушла еще из 11 населенных пунктов Дальнего Востока за минувшие сутки

Москва, 19 сентября. Еще 11 населенных пунктов Дальнего Востока освободились от воды за прошедшие сутки, об этом сообщила пресс-служба МЧС России в четверг. Как уточнили в ведомстве, сейчас в Хабаровском крае и Еврейской автономной области ведутся аварийно-восстановительные работы, связанные с подтоплением населенных пунктов​​​.

МЧС заявило, что вода ушла еще из 11 населенных пунктов Дальнего Востока. Вода ушла из двух населенных пунктов в Хабаровском крае, из девяти — Еврейской автономной области. Были спасены 28 жилых домов, 368 приусадебных участков, три социально значимых объекта и девять участков автомобильных дорог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пик паводка на Дальнем Востоке уже позади. 

«Оперативные сводки показывают, что пик паводка, будем надеяться, в основном позади», — сказал российский лидер.

Глава государства уточнил, что населенные пункты, дома постепенно освобождаются от воды. Путин добавил, что принятые упреждающие меры помогли избежать трагических критических последствий. Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ сработал эффективно, добавил российский президент.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня 2019 года. Из-за продолжительных дождей вода в реках поднялась до критического уровня, было потоплено несколько сотен домов.

Глава государства поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим и ликвидировать последствия наводнений. Путин также запретил предоставлять земельные участки в зонах подтопления в Дальневосточном федеральном округе.

В июле глава российского государства Владимир Путин ранее дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. В настоящее время там действует режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления летом 2019 года оказались более 3,7 тысячи домов.

В Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта. 

Вода ушла еще из 11 населенных пунктов Дальнего Востока за минувшие сутки

Погибшим числится 21 человек, число пострадавших от паводка в Иркутской области достигло 340 человек.

Причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Такую информацию опубликовал Иркутский государственный университет (ИГУ) на своем сайте. Причины паводка устанавливали сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Ученые утверждают, что наводнение в регионе может повториться. Чтобы вычислить причины паводка, сотрудники университета проанализировали климатические факторы, предшествующие наводнению. По данным ученых, Иркутская область стала единственным регионом Евразии, попавшим под влияние аномалий. Как писала «Газета.ru», в Иркутской области был объявлен режим ЧС. 

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Источник: пресс-служба МЧС России
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