Москва, 19 сентября. Еще 11 населенных пунктов Дальнего Востока освободились от воды за прошедшие сутки, об этом сообщила пресс-служба МЧС России в четверг. Как уточнили в ведомстве, сейчас в Хабаровском крае и Еврейской автономной области ведутся аварийно-восстановительные работы, связанные с подтоплением населенных пунктов​​​.

МЧС заявило, что вода ушла еще из 11 населенных пунктов Дальнего Востока. Вода ушла из двух населенных пунктов в Хабаровском крае, из девяти — Еврейской автономной области. Были спасены 28 жилых домов, 368 приусадебных участков, три социально значимых объекта и девять участков автомобильных дорог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пик паводка на Дальнем Востоке уже позади.

«Оперативные сводки показывают, что пик паводка, будем надеяться, в основном позади», — сказал российский лидер.

Глава государства уточнил, что населенные пункты, дома постепенно освобождаются от воды. Путин добавил, что принятые упреждающие меры помогли избежать трагических критических последствий. Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ сработал эффективно, добавил российский президент.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня 2019 года. Из-за продолжительных дождей вода в реках поднялась до критического уровня, было потоплено несколько сотен домов.

Глава государства поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим и ликвидировать последствия наводнений. Путин также запретил предоставлять земельные участки в зонах подтопления в Дальневосточном федеральном округе.

В июле глава российского государства Владимир Путин ранее дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. В настоящее время там действует режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления летом 2019 года оказались более 3,7 тысячи домов.

В Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта.

Погибшим числится 21 человек, число пострадавших от паводка в Иркутской области достигло 340 человек.

Причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Такую информацию опубликовал Иркутский государственный университет (ИГУ) на своем сайте. Причины паводка устанавливали сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Ученые утверждают, что наводнение в регионе может повториться. Чтобы вычислить причины паводка, сотрудники университета проанализировали климатические факторы, предшествующие наводнению. По данным ученых, Иркутская область стала единственным регионом Евразии, попавшим под влияние аномалий. Как писала «Газета.ru», в Иркутской области был объявлен режим ЧС.