Шайба Панарина не помогла «Рейнджерс» победить в матче с «Нью-Джерси»

Нью-Йорк, 19 сентября. Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпели поражение от «Нью-Джерси Девилз» в своем первом предсезонном матче НХЛ. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте нью-йоркской команды.

#NYR drop this one, but we’ll be right back at it on Friday night in NJ. pic.twitter.com/h9tWHZjIrn