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Раненного у «Рязанского проспекта» в Москве полицейского перевели в реанимацию

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Раненного у «Рязанского проспекта» в Москве полицейского перевели в реанимацию

Москва, 19 сентября. Сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, который получил ранение во время стрельбы у станции «Рязанский проспект», переведен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Лимонов перенес операцию, которая закончилась глубокой ночью. По данным источника ТАСС, состояние раненого полицейского стабильно тяжелое.

Напомним, инцидент у метро «Рязанский проспект» произошел вечером 18 сентября. По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов намеревался получить взятку и открыл огонь по полицейским, которые попытались его задержать, передает «Вечерняя Москва». В результате один правоохранитель погиб, а второй был госпитализирован.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, передает РИАМО. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, которые планировали и проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.

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Источник: ТАСС
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